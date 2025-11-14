Nevşehir'de NİSSARA AVM'de Silahlı Tehdit: Güvenlik Zafiyeti Soruşturuluyor

Nevşehir'de NİSSARA AVM'ye silahla giren M.R.E., ayakkabı değişimi reddedilince "bu şarjörü üzerinize boşaltırım" diyerek tehdit etti; polis müdahalesiyle gözaltı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:52
Nevşehir'de NİSSARA AVM'de silahlı tehdit, güvenlik zafiyeti sorgulanıyor

Olay Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan NİSSARA AVM'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.R.E. daha önce aldığı ayakkabıyı değiştirmek için mağazaya tekrar gitti.

Mağaza yetkilisi değişim işleminin geçersiz olduğunu söyleyince, M.R.E. belindeki silahı göstererek mağaza görevlilerini tehdit etti. Şüpheli, görevlilere karşı, "bu şarjörü üzerinize boşaltırım" diyerek tehditlerde bulundu.

Polis müdahalesi ve gözaltı

Mağaza yetkilisinin ihbarı üzerine NİSSARA AVM'ye polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre polis ekiplerine direnç gösteren M.R.E., ekipler tarafından daha sonra gözaltına alındı.

Güvenlik zafiyeti tartışması

Yaşanan olay, AVM'deki güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Polis ekipleri, şahsın silahla AVM içerisine nasıl girebildiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

