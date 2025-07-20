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Nevşehir'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Nevşehir'in 15 Temmuz Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:32
Nevşehir'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Nevşehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Nevşehir'de, 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın meydana geldi. Yangın, Y.K'ye ait 50 UH 568 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yapılan müdahaleye rağmen, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının sebebini araştırmak üzere gerekli incelemeleri başlattı.

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında...

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında...

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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