Nevşehir'de Saman Yüklü Römork Sulama Kanalına Düştü: Genç Kayboldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşanan talihsiz bir olay, bölgedeki herkesi derinden etkiledi. Saman yüklü bir römorkun yan yatmasının ardından, römorktaki 4 kişi sulama kanalına düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay Tuzköy Mahallesi'nin Çakırcan mevkiinde meydana geldi. Saman balyası taşıyan bir traktörün arkasına bağlı römork, yan yatarken, üzerindeki 4 kişi yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kaza sonrası suya düşen 3 kişi, kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Ancak M.A. (20) adlı genç gözlerden kayboldu.

Olayın ardından hemen bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. M.A.'yı arama çalışmaları hızla başladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi ile Yozgat ve Kayseri'den gelecek olan ekipler de katılacak. Tüm umutlar, M.A.'nın sağ salim kurtarılması yönünde.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen 4 kişiden biri kayboldu.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen 4 kişiden biri kayboldu.