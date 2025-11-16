Nevşehir'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kaza Yerinden Kaçtı

Nevşehir'de gece orta refüje çarpıp takla atan 38 ZE 808 plakalı otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı; olay yerine yarım saat sonra gelen kişi sürücü olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 01:02
Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarında orta refüje çarpıp takla attı. Sürücü aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp Caddesinde seyir halindeki ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil, 80. Yıl Bulvarı'na döndüğü sırada orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında takla atan araçta kimsenin olmadığını fark etti.

Yapılan araştırmada, olay yerinden bir kişinin koşarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede arama başlattı. Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapıca şuurumu kaybettim, kaçtım" dedi. Aynı vatandaş daha sonra, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım" ifadelerini kullandı. Bu anlatımlara polis ekipleri inanmadı.

Gözlem ve soruşturma

Kaza yapan otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek sürücüyü tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

