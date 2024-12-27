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New York Borsası Yatay Seyirle Kapandı: Dow Jones Artışta

Noel sonrası New York borsası yatay seyirle kapanırken, Dow Jones endeksi %0,07 artışla 43.325,80 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 00:49
New York Borsası Yatay Seyirle Kapandı: Dow Jones Artışta

New York borsası, Noel tatili sonrası günü yatay bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,07 artarak 43.325,80 puana çıktı.

S&P 500 endeksi %0,04 azalışla 6.037,59 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,05 düşüşle 20.020,38 puana indi.

ABD'de çarşamba günü Noel dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, tatilden sonraki ilk işlem gününde yatay bir seyir izlendi. Analistler, tatil nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından %4,58 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının soğumasına karşın hala gücünü koruduğuna işaret ettiğini vurguladı.

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