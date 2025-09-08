NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Sona Erdi

Afyonkarahisar'daki NG Afyon MotoFest tamamlandı; beşinci günde Kubat ve Funda Arar sahne aldı, organizasyon koordinatörü Murat Özbaskın teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 01:01
NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Sona Erdi

NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da sona erdi

Finalde Kubat ve Funda Arar sahne aldı

Afyonkarahisar'daki NG Afyon MotoFest etkinliği tamamlandı.

Etkinliğin beşinci gününde Motor Sporları Merkezinde Kubat ve Funda Arar sahne aldı.

Ünlü sanatçılar konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

NG Afyon MotoFest Organizasyonu Koordinatörü Murat Özbaskın, yaptığı açıklamada, etkinliklerde görev alan herkese teşekkür etti.

Özbaskın, bir kez daha MotoFest'i başarıyla güzel bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

