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Niğde'de 79 Köy Yolu Kar Sebebiyle Kapanırken, Ulaşım Yeniden Sağlandı

Niğde'de yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 79 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:13
Niğde'de 79 Köy Yolu Kar Sebebiyle Kapanırken, Ulaşım Yeniden Sağlandı

79 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Niğde'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kapalı yolların yeniden açılması için gerçekleştirilen çalışmaların detayları paylaşıldı. Açıklamada, "Kapalı köy yolunun bulunmadığı" belirtildi.

Bu süreçte, yağışın yoğun olduğu köylerde ana yollara öncelik verilerek kar temizleme çalışmaları yapıldığı vurgulandı. Karla mücadelede 7 greyder, 11 kamyon, 3 iş makinesi, 10 operatör, 11 şoför, 1 müdür, 6 memur ve 1 formen sahada aktif görev yaptı.

Valilik, İl Özel İdaresi ekiplerinin, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü ve gerekli müdahalelerin anında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı.Valilikten yapılan yazılı...

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kapanan 79 köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı.Valilikten yapılan yazılı...

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kapanan 79 köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

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