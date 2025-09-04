DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Niğde'de Ambalaj Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, polis önlem aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:06
Niğde'de Ambalaj Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Niğde'de Ambalaj Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Niğde OSB'de çıkan yangına müdahale sürüyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay, Niğde OSB 3. Cadde'de meydana geldi ve yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına...

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık ve Müşteki Beyanlarıyla Duruşma Yarına Ertelendi
3
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
4
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
5
Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni
6
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
7
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı