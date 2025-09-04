Niğde'de Ambalaj Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Niğde OSB'de çıkan yangına müdahale sürüyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay, Niğde OSB 3. Cadde'de meydana geldi ve yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

