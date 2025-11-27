Niğde'de Çini Sanatı Kursu: Kadınların Renkli Atölyesi

Niğde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Çini Sanatı kursu, geleneksel el sanatlarına ilgi duyan kadınların buluşma noktası haline geldi. Niğde’de ilk defa açılan kurs, hem kadınların üretim gücünü ortaya çıkarıyor hem de kadim bir sanatın yeniden hayat bulmasına vesile oluyor.

Atölye büyüyor, dayanışma güçleniyor

Kurs, Sema Günay eğitmenliğinde ilerliyor ve her geçen gün daha fazla kadının katılımıyla büyüyor. Atölye, kadınların hem sanatı hem de dayanışmayı yaşattığı, kültürel mirasın modern dokunuşlarla geleceğe taşındığı bir merkez haline geldi. Seramik üzerine işlenen Osmanlı motifleriyle ortaya çıkan eserler hem estetik hem de geleneksel bir değere sahip.

Eğitim, teknik ve üretim

Kursiyerler, Halk Eğitimi Merkezi’nde verilen uygulamalı derslerle çini sanatının tüm inceliklerini öğreniyor; tabaktan vazoya, pano süslemesinden çeşitli hediyelik objelere kadar pek çok ürünü başarıyla hazırlıyorlar. Kurs eğitmeni Sema Günay teknik eğitimleri şöyle özetliyor:

"Arkadaşlara ilk önce desen çalıştırıyoruz. Ardından kömürle desen delme ve kömürle desen geçirme aşamalarını öğretiyoruz. Fazlasıyla merak var, ben de bu konuda gerçekten memnunum. Teknolojik bir ortamda böyle geleneksel bir el sanatının öğrenilmesi çok güzel. Çininin unutulmasını istemiyorum. Çünkü bu geleneksel bir el sanatımız ve yok olmaya yüz tutuyor. Bu sanat sayesinde hem eskiye gidilmiş oluyor. Çünkü yaptığımız tüm çalışmalar geleneksel çalışmalar. Maddi açıdan da ev kadınları için bir kazanç kapısı bu. Evde boş duracaklarına gelir elde edebilirler."

Kursiyerlerin deneyimleri

Ayşen Özalp, emekli bir Türkçe öğretmeni olarak çiniyle tanışma sürecini şöyle anlattı: "Emekli olalı yaklaşık 7 yıl oldu. Öğretmenlikten sonra bir de öğrenciliği deneyimlemek istedim. Önce komşum geliyordu buraya. Bana çok rahatlattığını, çininin çok güzel bir sanat olduğunu anlattı. Ben de yaptığım gezilerde özellikle camilere gittiğimde bu sanata hayran olurdum. Osmanlı’dan gelen bir sanat bu. Onu Niğde’de yaşatmak, yeniden başlatmak bence çok güzel. Gerçekten gelip burada kafalarını boşaltsınlar, sosyalleşsinler."

Banu Katırcıoğlu ise kurs ortamını "Kendimi geliştirdiğim, hayal gücünün uçsuz bucaksız kanatlarıyla uçabildiği bir ortamdayız. Renklerin diliyle konuşuyoruz, motiflerin ve desenlerin kıyısında geziyoruz. Kişinin zihnini boşaltabildiği, terapi yapabildiği çok hoş bir ortam" sözleriyle tanımladı.

Ticari fırsatlar ve dijital pazarlama

Kursiyerlerin öğrendikçe üretme heyecanı artıyor; ortaya çıkan işler sipariş almaya başladı. Geleneksel motiflerle modern yorumlar yapan kadınlar, ürünlerini internet üzerinden satışa çıkararak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Meryem Gümüştop bu süreci şöyle özetledi: "Kurs açılır açılmaz hemen kayıt oldum. Yavaş yavaş satmaya da başladım. Bu sanatı öğrenmek için gelmiştim, kendim kullanırım diye düşünüyordum ama daha sonra ‘satabilirim, bunun ticaretini yapabilirim’ diye düşündüm. O yolda yavaş yavaş ilerliyorum."

Niğde’deki bu atölye, çini sanatını yaşatmanın yanı sıra kadınlara hem sosyal bir alan hem de ekonomik bir gelir kapısı sunuyor; geleneksel motiflerin modern yaşamla buluştuğu çalışmalar ilham ve kazanç kaynağı olmaya devam ediyor.

