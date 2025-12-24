Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Saha Tatbikatı

Niğde’de düzenlenen Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Saha Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikat kapsamında, Tuz Gölü fay hattında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki bir depremin Niğde il merkezi ve ilçelerinde çeşitli hasarlara yol açtığı varsayıldı.

Tatbikat Detayları

Senaryo gereği, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Servisinin depremden etkilenmesi sonucu çıkan yangın sonrası serviste bulunan hastaların güvenli şekilde tahliyesi sağlanırken, yangına müdahale ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği uygulamalı olarak yürütüldü.

Tatbikat boyunca acil sağlık hizmetleri, hasta yönetimi, tahliye süreçleri, olay komuta sistemi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları test edildi.

Katılımcı Kurumlar

Tatbikatına Niğde İl AFAD Müdürlüğü, Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Özel Hayat Hastanesi ile Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı.

Muhtemel afet durumlarında ekiplerin sunduğu hizmetlerin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefiyle, gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen tatbikat başarı ile tamamlandı. (ST-EK-

Niğde’de gerçeğini aratmayan 'saha tatbikatı'