Arnavutköy'de beton mikserine düşen sürücünün kimliği belli oldu

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde, çalışır durumdaki beton mikserini temizlerken içine düşerek yaşamını yitiren sürücünün Ahmet Çakır olduğu açıklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 22.15 sıralarında Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, mikserin hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti.

Temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düşen Çakır, feci şekilde hayatını kaybetti; vücudu parçalandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Çakır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

