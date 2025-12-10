DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
49,77 -0,01%
ALTIN
5.790,85 0,07%
BITCOIN
3.931.632,14 0,08%

Arnavutköy'de beton mikserine düşen sürücünün kimliği belli oldu

Arnavutköy'de mikserini temizlerken içine düşen sürücü Ahmet Çakır yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 23:59
Arnavutköy'de beton mikserine düşen sürücünün kimliği belli oldu

Arnavutköy'de beton mikserine düşen sürücünün kimliği belli oldu

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde, çalışır durumdaki beton mikserini temizlerken içine düşerek yaşamını yitiren sürücünün Ahmet Çakır olduğu açıklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 22.15 sıralarında Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, mikserin hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti.

Temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düşen Çakır, feci şekilde hayatını kaybetti; vücudu parçalandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Çakır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARNAVUTKÖY’DE ÇALIŞIR HALDEKİ BETON MİKSERİNİ TEMİZLERKEN İÇİNE DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN...

ARNAVUTKÖY’DE ÇALIŞIR HALDEKİ BETON MİKSERİNİ TEMİZLERKEN İÇİNE DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
3
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
4
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
5
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi
6
Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu
7
Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?