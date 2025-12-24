DOLAR
Niğde'de Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Toplandı

Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda yılbaşı süresince uygulanacak emniyet, jandarma, trafik, sağlık ve itfaiye tedbirleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:12
Niğde’de yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri Valilik Toplantı Salonu’nda değerlendirildi.

Toplantı detayları

Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Yılbaşı Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma, trafik, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirildi. Ayrıca muhtemel aksaklıkların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Çelik'in değerlendirmesi

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Cahit Çelik, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için tüm kurumların sahada görev başında olacağını belirterek, denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

