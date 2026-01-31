Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alma

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/39 sayılı kararla alınan karar doğrultusunda görevden alma gerçekleştirildi.

Elif Belkıs Baştürk, 4 Kasım 2023 tarihinde Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştı.

Görevden alma kararının ardından Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne henüz yeni bir atama yapılmadı. Yeni atamanın yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

