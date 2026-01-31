Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk Görevden Alındı

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Cumhurbaşkanlığı'nın 2026/39 sayılı kararıyla görevden alındı; yeni atama henüz yapılmadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:33
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk Görevden Alındı

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alma

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/39 sayılı kararla alınan karar doğrultusunda görevden alma gerçekleştirildi.

Elif Belkıs Baştürk, 4 Kasım 2023 tarihinde Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştı.

Görevden alma kararının ardından Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne henüz yeni bir atama yapılmadı. Yeni atamanın yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ELİF BELKIS BAŞTÜRK GÖREVDEN ALINDI.

NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ELİF BELKIS BAŞTÜRK GÖREVDEN ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

