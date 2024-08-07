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Nigel Farage, Aşırı Sağcı Şiddet Suçlamaları Hakkında Kendini Savundu

Farage, aşırı sağcı şiddeti kışkırtmakla suçlandığı durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:14
Nigel Farage, Aşırı Sağcı Şiddet Suçlamaları Hakkında Kendini Savundu

Farage, Şiddet Olayları Üzerine Açıklama Yaptı

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan 3 çocuğun ölümüne neden olan bıçaklı saldırı sonrasında, aşırı sağcı grupların şiddet eylemleri ülke genelinde yayıldı. Bu süreçte, Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, sosyal medyadaki spekülatif paylaşımları gerekçe göstererek kendini savundu.

Aşırı Sağcı Grubun Yanlış İletişimi

Farage, LBC'ye verdiği bir röportajda, 29 Temmuz'daki saldırının ardından sosyal medyada yapılan açıklamaları gerçeği bulma çabası olarak nitelendirdi. Saldırganın kimliğine dair yapılan spekülasyonları bu nedenle paylaştığını belirtti ve suçlamaları reddetti.

Tate’in Tepkisi

Farage'a yönelik eleştirilerde bulunan Andrew Tate, sosyal medyadaki dezenformasyondan bahsetti. Romanya'da çeşitli suçlardan yargılanan eski dövüş sporcusu, Farage’ın açıklamalarına tepki göstererek, aşırı sağcı şiddetin sorumlusunun halkı temsil etmeyen politikacılar olduğunu iddia etti.

Müslüman Karşıtı Şiddet Olayları

Southport'taki bıçaklama olayında saldırganın Müslüman ve göçmen olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen, aşırı sağcıların sosyal medyada bu durumu çarpıtmaları, ülkenin farklı bölgelerinde Müslüman karşıtı ve ırkçı şiddet eylemlerini tetikledi.

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