Nihal Candan için şaşırtan karar: Tahliye ediliyor

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan ve cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan için, hapishanede ‘anokresiya’ hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü için tahliye kararı verildi.

Durumu kötüleşen Nihal Candan, dün hastaneye kaldırıldı. Doktor raporunda, Candan’ın tedavisinin cezaevinden sürdürülemeyeceğinin belirtilmesi üzerine şahıs hakkında tahliye kararı alındı. Doktorlar ayrıca Candan’ın bağışıklık sisteminin de çökme üzere olduğunu belirtti.

Mahkeme, doktor raporlarını değerlendirerek Nihal Candan’ın bugün tahliye edilmesine ve tutuksuz bir şekilde yargılanmasına hükmetti.