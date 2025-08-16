DOLAR
Nijerya'da El-Kaide bağlantılı Ansaru'nun üst düzey ismi Mahmud Muhammed Usman yakalandı

Nijerya güvenlik güçleri, El-Kaide bağlantılı Ansaru'nun üst düzey elebaşı Mahmud Muhammed Usman'ın Mayıs-Temmuz operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 23:51
Nijerya'da El-Kaide bağlantılı Ansaru'nun üst düzey ismi Mahmud Muhammed Usman yakalandı

Nijerya'da Ansaru'nun Üst Düzey Elebaşı Mahmud Muhammed Usman Yakalandı

Güvenlik güçleri operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu

Nijerya güvenlik güçleri, El-Kaide bağlantılı Ansaru terör örgütünün en çok aranan elebaşlarından Mahmud Muhammed Usman'ın yakalandığını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, başkent Abuja'daki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Usman'ın Abu Bara'a, Abbas ve Mukhtar kod adlarıyla bilindiğini ve düzenlenen operasyon sayesinde ele geçirildiğini bildirdi.

Ribadu, Usman'ın yanı sıra örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Abubakar Abba ile çok sayıda teröristin de yakalandığını belirtti.

Operasyonun Mayıs'ta başlatıldığını ve Temmuz'da sonuçlandığını aktaran Ribadu, "Yüksek riskli, istihbarata dayalı bir terörle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı ve Ansaru terör örgütünün üst yönetimi etkisiz hale getirildi." dedi.

Ribadu, 2012'de Boko Haram'dan ayrılarak kurulan Ansaru'nun başlangıçta kendisini "daha insancıl bir alternatif" olarak tanıttığını, ancak kısa sürede güvenlik güçleri, siviller ve devlet altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Yakalanan örgüt elebaşlarının Nijerya'da son yıllarda gerçekleştirilen birçok büyük saldırının planlayıcısı olduğunu söyleyen Ribadu, "Ülkemizi hedef alan bu tehdide karşı güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

