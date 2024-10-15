Nijerya'da Yetersiz Beslenme Sorunları Artıyor

Nijerya'nın Kuzeyinde Yetersiz Beslenmeye Bağlı Sorunlar Artıyor

Nijerya'nın kuzey kesiminde, yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere yapılan başvurularda geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 51'lik bir artış yaşandığı bildiriliyor.

MSF Başkanı Ziyaret Gerçekleştirdi

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Uluslararası Başkanı Christos Christou, terör olaylarının yoğun olduğu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'yi ziyaret etti.

Çocuklar İçin Ciddi Riskler

Christou, seyahatinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Nijerya'nın kuzey bölgesindeki yetersiz beslenen çocuk sayısının kayda değer bir şekilde arttığını vurguladı. Ayrıca, ocak ile ağustos ayları arasında, bu bölgedeki hastanelere yapılan başvuruların %51 oranında yükseldiğini ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Ölüm Riskleri

Christos Christou, özellikle 5 yaş altındaki çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu, bu durumun ölüm riskini artırdığını belirtti. Kuzey Nijerya'daki halk, yetersiz beslenme, aşıyla önlenebilir hastalıklar ve eksik sağlık hizmetleri gibi zorluklarla mücadele etmektedir.

Birleşmiş Milletler Uyarıyor

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki 5,9 milyon çocuğun ciddi bir gıda ve yetersiz beslenme kriziyle baş başa olduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu duyurdu. BM, bu krizin daha da kötüleşmesini engellemek için bu yıl içinde 2,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen 306 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır.