Nijerya İmo'da Operasyon: IPOB'un Rehin Aldığı 12 Sivil Kurtarıldı

İmo eyaletindeki operasyonda IPOB tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı, örgüt elebaşı gözaltına alındı. Güneyde güvenlik kaygıları artıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:10
Ordunun Okigwe'deki operasyonunda önemli gelişme

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı.

Nijerya ordusu, operasyonu Okigwe bölgesinde gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında IPOB elebaşı gözaltına alındı ve rehin alınan siviller sağ salim kurtarıldı.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyinde IPOB yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Operasyon, bölgede yükselen güvenlik kaygılarına yanıt niteliği taşıyor.

Tarihi arka planda, Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devleti talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaşın ardından yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Devlet tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, halen bağımsız bir devlet kurma talebini sürdürüyor. Bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama çabaları devam ediyor.

