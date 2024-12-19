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Nijerya-Kamerun Sınırında Boko Haram Operasyonu: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya-Kamerun sınırında gerçekleştirilen operasyonda 10 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi, 5 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:57
Nijerya-Kamerun Sınırında Boko Haram Operasyonu: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya-Kamerun Sınırında Üst Düzey Operasyon

Nijerya-Kamerun sınırında, Boko Haram terör örgütüne karşı düzenlenen başarılı bir operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok Uluslu Ortak Görev Gücünün (MNJTF) Çad Askeri Enformasyon Şefi Olaniyi Osoba, operasyona dair önemli bilgiler paylaştı.

Sınırdaki Saldırı Başarısız Olmuştu

Osoba, dün Boko Haram üyelerinin Nijerya-Kamerun sınırında bulunan Darak Askeri Üssü'ne yapmaya çalıştığı saldırının önlendiğini açıkladı. Saldırının engellenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda örgüt mensubunun ise yaralı kaçtığını belirtti.

Yaralı Askerler ve Çatışmaların Etkisi

Operasyon sırasında 5 askerin yaralandığını ifade eden Osoba, askerlerin tedavi altına alındığını bildirdi. Nijerya, 2000'li yılların başından beri etkin olan Boko Haram'ın sebep olduğu kitlesel terör eylemleri ile mücadele ediyor. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda on binlerce insan yaşamını yitirdi.

Boko Haram, 2015 yılından itibaren komşu ülkelerde, özellikle Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Terörün etkisiyle Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin insan hayatını kaybetti. Bu sürecin devamında, ülkedeki çatışmalar yüzünden yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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