Niksar'da kayıp Danişmendli Cin Camii kitabesi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 13 Mart 2002'de çalınan Danişmendli dönemine ait Cin Camii kitabesi bulundu; eser devlet korumasına alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:33
Tokat'ın Niksar ilçesinde Danişmendli Devleti dönemine tarihlenen ve Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'ya gelen Türklerden kalan en önemli kitabeler arasında gösterilen çalıntı Cin Camii kitabesi bulundu.

Operasyon ve ele geçirme

13 Mart 2002 tarihinde çalınan ve o tarihten bu yana kayıp olarak değerlendirilen kitabenin, Tokat Valiliği koordinesinde, Niksar Kaymakamlığı iş birliğinde ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen kitabenin, Danişmendli tarihinin önde gelen isimlerinden Gümüştekin'in adının geçtiği bilinen ilk ve tek kitabe olması nedeniyle büyük önem taşıdığı belirtildi.

Devlet koruması ve inceleme

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Devletimizin tüm birimleri kültürel değerlerimize sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. Milletimizin ortak tarihi mirasının korunması için çalışmalar aynı hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu süreçlerde duyarlılık göstermeleri ve kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik gayretlere destek olmaları büyük önem taşımaktadır."

Kitabe, gerekli incelemelerin ardından devlet korumasına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

