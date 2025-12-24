Nilüfer Belediyesi TSE Denetimini Geçti: ISO Belgeleri Yenilendi

Denetim detayları ve sonuçları

Nilüfer Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen kapsamlı denetimlerden başarıyla geçerek, dört ayrı yönetim sisteminde yeterliliğini kanıtladı ve belgelerini yeniledi.

TSE’den gelen 7 kişilik uzman denetçi heyet, 4 gün boyunca kalite, vatandaş memnuniyeti, çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetim gerçekleştirdi. Titiz incelemelerin sonunda Nilüfer Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alanlarında yeterliliğini belgeledi.

Başkan Özdemir’in değerlendirmesi

Denetim sonuçlarını değerlendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, artan toplumsal ihtiyaçlara modern çözümlerle yanıt verdiklerini söyledi. Vatandaşların beklentileri ile şehrin ihtiyaçlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Denetlemeler kurumların eksikliklerini görmesini ve bunları giderip, daha ileri gitmesinde önemli etkenler. Bizim de temel amacımız işlemleri daha hızlı sonuçlandırarak verimliliği artırmak. Yönetim sistemlerimizin tescillenmiş olması memnuniyet verici. 560 bin Nilüferliye eşit ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi, tescillenmiş yönetim sistemleriyle hizmet süreçlerini hızlandırmayı, verimliliği artırmayı ve tüm vatandaşlara eşit, nitelikli hizmet sunmayı hedefliyor.

