Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

1 Nisan'dan itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet destek tutarları net olarak görünecek. Yeni uygulama konut abonelerini sevindirecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:24
Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Türkiye'deki milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Faturalarda devlet desteği ile alakalı yeni bir açıklama geldi.

Kış mevsiminde özellikle yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları, vatandaşı zor durumda bıraktığı için, bu yeni uygulama büyük bir rahatlama sağlayabilir. 1 Nisan 2025 itibarıyla, vatandaşlar elektrik ve doğalgaz faturalarında devletin sunduğu destek miktarını açık bir şekilde görebilecekler.

Faturalar Daha Şeffaf Olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama ile, enerji sektöründe daha fazla şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Faturalar, tüketicilerin tükettikleri enerjinin maliyetini ve devlet destek tutarını bir arada görebilecek şekilde düzenlenecek.

Edinilen bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine resmi bir yazı göndererek yeni düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Yeni formatta, faturaların en alt kısmında net olarak ödeyecekleri tutar yer alacak, bu sayede vatandaşlar, ne kadar destek aldıklarını daha iyi anlayabilecek.

BOTAŞ'tan Doğalgaz Abonelerine Müjde

Elektrik faturalarında başlayan bu olumlu değişiklerin doğal gaz abonelerine de yansıması bekleniyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), doğalgaz faturalarında devlet destek tutarlarını göstermek için gerekli çalışmalara hız verdi. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, doğalgaz faturalarında da devlet destek miktarı ayrı bir kalem olarak yer alacak.

Yeni Uygulama Kimleri Kapsıyor?

Bu yeni uygulama, yalnızca konut aboneleri için geçerli olacak. Ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve elektrik üretiminde bulunan tüketiciler bu düzenlemenin dışında kalacak.

Faturalardaki Destek Oranı Ne Kadar?

Elektrik faturalarında uygulanacak destek oranları, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren kademeli tarife sistemi ile belirleniyor:

  • Aylık 417 kilovatsaatin altında tüketim yapan aboneler için destek oranı %60.
  • Daha yüksek tüketim yapan aboneler için bu oran %40'tır.

Doğalgazda ise devlet desteği oranı sabit olarak %65 olarak uygulanıyor ve bu oran doğrudan faturalara yansıtılıyor.

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Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

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