NÖHÜ’nün 'Birlikte Yaşa Birlikte Geliş' Kamp Günleri Mersin Erdemli'de Tamamlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Toplumsal Katkı Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Niğde Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen ve UNİDES projesi kapsamında kabul edilen 'Birlikte Yaşa Birlikte Geliş - Sosyal Dayanışma Kamp Günleri 2', Mersin'in Erdemli ilçesinde başarıyla tamamlandı.

Katılımcılar ve etkinlik programı

Etkinliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 50 öğrenci katıldı. Kamp boyunca öğrenciler; sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik oyunlar, takım çalışması etkinlikleri, sosyal hizmet alanında farkındalık oluşturan eğitimler, atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, spor aktiviteleri ve birlikte hazırlanan yemeklerden oluşan kapsamlı bir programa dahil oldu.

Mersin Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri de kampa katılarak iki üniversite arasında güçlü bir iş birliği oluşturdu. Öğrenciler farklı üniversitelerden akranlarıyla bir araya gelerek hem sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de toplumsal katkı bilincini pekiştirdi.

Projenin hedefleri

Proje; gençlerin sosyal sorumluluk duyarlılığını artırmayı, farklı kültürlerden bireyleri bir araya getirerek birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor.

