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Norveç'ten İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Tepki

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in BM Lübnan Barış Gücü'ne yaptığı saldırıyı endişe verici buldu ve kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:08
Norveç'ten İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Tepki

Norveç, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) tesislerine yaptığı saldırıyı "endişe verici" olarak nitelendirerek, bu durumu kınayarak ilgili açıklamayı yaptı.

UNIFIL'in Rolü ve Bağımsızlığı

Eide, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL varlıklarına yönelik açtığı ateşin son derece kaygı verici olduğunu ifade etti. "BM Barış Gücü, Lübnan'daki çatışmaların yatıştırılmasına yardımcı olan tarafsız bir unsurdur," diyerek, UNIFIL'in bulunduğu bölgenin ve yapılarının sakinlerinin içinde yer aldığını vurguladı.

Tüm Taraflara Çağrı

Bakan Eide ayrıca, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve sivilleri koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti. BMGK'nin 1701 sayılı kararına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Geçtiğimiz gün UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine saldırması sonucunda iki barış gücü askerinin yaralandığını bildirdi. Bugün ise, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldı. Ayrıca, bir UNIFIL gözlem kulesi de Merkava tankı ile vuruldu. Bu saldırılarda toplamda dört askerin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı Hakkında

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu bölgedeki silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu kararın uygulanmasıyla, yalnızca Lübnan Ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araçların bulunmasına izin verilmektedir. Ancak, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile Mavi Hat arasında yer alan alanlar, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunmaktadır.

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