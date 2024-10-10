Nükleer Beşli New York’ta Bir Araya Geliyor

Nükleer Beşli'nin Toplantısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, önümüzdeki iki hafta içerisinde Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu "nükleer beşli" grubunun New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

Çin'in Koordinatörlük Rolü

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in "nükleer beşli" grubunun koordinatörü olduğunu ve onlara başarılar dilediğini belirtti. “Bu zor zamanlar ama desteğimize güvenebilirler.” dedi.

Toplantının Detayları

Nükleer Beşli'nin toplantısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun birinci komite toplantısı çerçevesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Ryabkov, kesin günün henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki iki hafta içerisinde bir gelişme yaşanacağını ifade etti.

Batılı Ülkelerin Tutumu

Ryabkov, "Bu formattaki Batılı üç katılımcının en azından biraz daha yapıcı davranacağını umuyoruz." diyerek, olası bir diyalog sürecine vurgu yaptı.

Putin'in Açıklamaları

25 Eylül’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "nükleer caydırıcılık" üzerine Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda, nükleer güce sahip bir ülkenin desteğiyle nükleer gücü olmayan bir devletin Rusya'ya saldırısının ortak bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.