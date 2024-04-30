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Numan Kurtulmuş’un ‘yeni anayasa ziyareti’ bugün CHP’yle başlayacak

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri için ilk ziyaretini CHP’ye yapacak. Kurtulmuş’un bugün saat 11.30’da CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:19
Numan Kurtulmuş’un ‘yeni anayasa ziyareti’ bugün CHP’yle başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni anayasa görüşmeleri bugün başlayacak. TBMM Meclis Başkanı olarak görev yapan Numan Kurtulmuş, yeni anayasayı görüşmek için siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek. Kurtulmuş, bu kapsamdaki ilk ziyaretini bugün (30 Nisan) saat 11.30’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne gerçekleştirecek. Kurtulmuş, ilk olarak CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret edecek.

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bugün içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile de yeni anayasayı görüşmesi bekleniyor.

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