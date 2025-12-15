DOLAR
Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 479 Bin 129'a Ulaştı

DHMİ verilerine göre 2025 Ocak-Kasım döneminde Nuri Demirağ Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 479 bin 129'a yükselerek yaklaşık %23 arttı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:28
DHMİ verileri: 2025 Ocak-Kasım dönemi karşılaştırması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin havalimanlarından yararlanan yolcu verilerini paylaştı.

2024’ün Ocak-Kasım döneminde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 384 bin 562’si iç hatlara, 5 bin 155’i dış hatlara olmak üzere toplam 389 bin 717 kişi faydalandı.

2025’in aynı döneminde ise iç hat yolcu sayısı 471 bin 709, dış hat yolcu sayısı 7 bin 420 olarak gerçekleşti ve toplam yolcu sayısı 479 bin 129 oldu.

Yolcu sayısındaki artış kayıtlarına göre yaklaşık %23 olarak kaydedildi.

