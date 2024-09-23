Nusret-2024 Davet Tatbikatı Devam Ediyor

Nusret-2024 Davet Tatbikatı Hakkında

Milli Savunma Bakanlığı, Nusret-2024 Davet Tatbikatı için önemli gelişmeleri paylaştı. Tatbikat, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında sürdürülüyor.

Deniz Kuvvetleri'nin Aktif Rolü

Bakanlığın sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte dost ve müttefik ülkelerden çeşitli unsurların katılım sağladığı ifade edildi.

Bu kapsamda, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın organizasyonundaki bu etkinliğin uluslararası işbirliği açısından önemli rol oynadığı vurgulandı.

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam etti.

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam etti.

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam etti.

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam etti.