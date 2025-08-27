Nusret Yılmaz Adliyeye Sevk Edildi: İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nusret Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte zanlılar hakkında yürütülen soruşturmada; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yer alıyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.