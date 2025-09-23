Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ocak 2026'da ek ders ücretlerine toplam %16 zam bekleniyor; saatlik ücret 163 TL'den 189 TL'ye çıkıyor. Aylık tutarlar branşa göre hesaplandı, ödemeler Şubat 2026'da yatacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:41
Ocak 2026'da ek ders zammı netleşti

Milyonlarca öğretmenin ve eğitim camiasının merakla beklediği Ocak 2026 zammı sonrası ek ders ücretleri açıklanmaya başladı. Yeni düzenlemeyle öğretmenlerin ek ders ödemelerinde önemli bir artış öngörülüyor.

Öğretmen Ocak zammı nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine Ocak 2026 ayında çifte zam uygulanacak. İlk artış, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda karara bağlanan %11 net zam olacak. Buna ek olarak, memur maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkının da eklenmesi bekleniyor. Uzmanların hesaplarına göre bu farkın en az %5 olması öngörülüyor. Bu iki kalem bir araya geldiğinde toplamda %16'lık bir artış tahmin ediliyor.

Saatlik ek ders ücretinde artış

Yapılan %16'lık zam hesaplamasına göre, halihazırda 163 TL olarak ödenen bir saatlik brüt ek ders ücreti, Ocak ayından itibaren 189 TL'ye yükselecek.

Branşlara ve görevlere göre yeni aylık ek ders gelirleri

Yapılan zam oranıyla birlikte, 4 haftalık bir ay üzerinden öğretmenlerin ve okul idarecilerinin alacakları tahmini aylık ek ders ücretleri şu şekilde hesaplandı:

Okul Müdürü: Aylık yaklaşık 18.900 TL ek ders ücreti alacak.

Özel Eğitim Öğretmeni: Aylık 18.900 TL ek ders geliri elde edecek.

Branş Öğretmeni (30 Saat): Haftada 30 saat derse giren bir branş öğretmeninin aylık ek ders kazancı 17.388 TL olacak.

Müdür Yardımcısı: Aylık 16.632 TL ek ders ödemesi yapılacak.

Okul Öncesi Öğretmeni: Aylık 15.876 TL ek ders ücreti alacak.

Sınıf Öğretmeni: Aylık ek ders geliri 15.120 TL olarak hesaplandı.

Zorunlu Görevini Tamamlayan Öğretmen (21 Saat): Haftalık 21 saatlik zorunlu ders görevini tamamlayan bir öğretmenin alacağı ek ders ücreti 9.828 TL olacak.

Maaş Karşılığını Dolduran Öğretmen (15 Saat): Haftalık 15 saatlik maaş karşılığı ders görevini tamamladıktan sonra ek derse giren bir öğretmen, girdiği ders saatine göre ödeme alacak. Örneğin, maaş karşılığı üzerine 6 saat derse giren bir öğretmen aylık 4.536 TL ek ödeme alacaktır.

Zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?

Yeni ve artırılmış tarifeden ek ders ücretleri, Ocak 2026 ayı boyunca girilen dersler için hesaplanacak. Bu ödemeler, takip eden ay olan Şubat 2026'nın ilk haftasında öğretmenlerin banka hesaplarına yatırılacak.

