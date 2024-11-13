ODTÜ Robotik Projesi, Science Robotics Dergisinde Kapak Oldu

ODTÜ Projesi, Science Robotics Dergisinin Kapak Konusu Oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ROMER) araştırmacılarının bulunduğu "Arı Kovanı Gözlemleyebilen Robotik Sistem" projesi, ünlü bilim dergisi Science Robotics’in "Bilimsel Keşif İçin Robotlar" özel sayısının kapağında yer aldı.

Proje Detayları ve Araştırmacılar

Universiteden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ ROMER araştırmacıları, Doç. Dr. Erol Şahin, Doç. Dr. Ali Emre Turgut ve Doç. Dr. Hande Alemdar, bu proje ekibinin parçası olarak, bal arılarının davranışlarını robotik ve yapay zeka teknolojileri ile gözlemleme yeteneğine sahip bir sistem geliştirdiler.

Veri Toplama ve Analiz Süreci

16 Ekim'de Science Robotics dergisinde yayımlanan "İş Birliği Yapan Robotlarla Bal Arısı Davranışlarının Uzun Süreli Otonom Takibi" başlıklı makalede, geliştirilen robotik sistem ile toplanan verilerin analiz sonuçları detaylandırıldı. Bu robotik sistem, özel tasarlanmış saydam bir "gözlem kovanı"nın iki tarafının kameralarla izlenmesine olanak tanıdı. Bir kamera kraliçeyi takip ederken, diğeri petekteki yavru ve poleni inceleme görevini üstlendi.

Hedeflenen Bulgular ve Gelecek Planları

Yüksek çözünürlüklü kayıtlar, arıların davranışlarını etkilememek için kızılötesi ışık altında gerçekleştirildi. Graz Üniversitesi ve ODTÜ ROMER'deki laboratuvarlarda, kraliçe arının işçi arılarla etkileşimleri kaydedildi. Proje, günlük 1,4 terabayt veri topladı ve bu veriler üzerinden analizler gerçekleştirildi.

Araştırmalar, arıların 23 farklı davranış kalıbını raporlama imkanı sundu. Örneğin, kraliçe arının ayda yaklaşık 1,5 kilometre mesafe katettiği ve günde ortalama 187 yumurta bıraktığı gibi ilginç bulgular elde edildi.

Robotik ve Yapay Zeka Kullanımının Önemi

RoboRoyale projesi ile elde edilen verilerin daha farklı analizlerde kullanılacağı ve robotik ile yapay zeka teknolojilerinin, biyolojik sistemlerdeki davranış ve ekoloji araştırmalarına önemli katkılar sunacağı belirtildi. Gelecek planları arasında bu dijital yöntemlerin diğer hayvan ve bitki türlerine de uygulanması yer alıyor.

Proje makalesine buradan, proje hakkında detaylı bilgiye ise şuradan ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.