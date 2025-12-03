OEDAŞ 5. GRI Onaylı Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayımladı

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan hizmet bölgesinde yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 5. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Rapor, şirketin 2024 yılı çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını GRI standartlarına ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak ortaya koyuyor.

Genel değerlendirme

Raporu değerlendiren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci şunları söyledi: "Enerji sektörü, ekonomik büyüme, toplumsal refah ve çevresel dengenin korunmasında kritik bir role sahip. Bu sorumluluğun farkında olarak şirketimizi enerji arzından teknolojik yatırımlara, insan kaynağı geliştirme çalışmalarından çevresel yatırımlara ve toplumsal katkı programlarına kadar tüm önceliklerimizle sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiyoruz. Her yıl yayımladığımız raporlar hem şeffaflık anlayışımızın hem de hesap verebilirliğimizin en açık göstergesi niteliğinde. Ayrıca bu raporlarla geride bıraktığımız yılın performansını değerlendirirken geleceğe dair hedeflerimizi ve odak alanlarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji altyapısının dönüşümünde, iklim krizi ile mücadelede ve toplumsal faydanın artırılmasında üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz".

2024 yatırımları ve operasyonel veriler

Rapora göre, OEDAŞ geçtiğimiz yıl beş ildeki toplam bin 131 çalışanıyla 2,1 milyon elektrik abonesi üzerinden bölgede yaşayan yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet verdi. Yıl içerisinde bölgeye giren enerji miktarı 9,7 milyar kWh olup, dağıtılan enerji miktarı ise 7,1 milyar kWh olarak gerçekleşti. Yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alana yayılan bölgenin elektrik altyapısı; 8 bin 600 dağıtım trafosu, 23 bin özel trafo, 28 bin 900 km orta gerilim hattı ve 25 bin 200 km alçak gerilim hattından oluşuyor. Bölgeye yapılan yatırımın toplam tutarı ise 1,6 milyar TL'yi geçti.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve hedefler

OEDAŞ, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal düzeyde etkin yönetilmesi ve tüm organizasyonda yaygınlaştırılması amacıyla bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturdu. Komite, 2024 yılında kurulan çalışma gruplarına liderlik ederek stratejik kararların, bütçe planlamalarının ve yeni yatırımların belirlenmesinde önemli rol oynadı. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, toplumsal faydanın artırılması ve kapsayıcı iş kültürünün güçlendirilmesi alanlarına odaklandı. OEDAŞ, operasyonel faaliyetlerde 2030'a, tüm değer zincirinde ise 2040'a kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyor ve 2030'a kadar biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Atık yönetimi ve tasarruflar

Atık yönetiminde öncelik, atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve geri kazanım uygulamalarıyla doğal kaynak kullanımını en aza indirmek olarak belirlendi. 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda elde edilen kazanımlar: 102,54 metreküp su tasarrufu, 62,93 adet ağaç kazanımı, 5.273 litre petrol tasarrufu, 1,40 ton ham madde kullanımının önlenmesi, 790,73 kg sera gazı emisyonu azaltımı, 27.394 kWh enerji tasarrufu ve 16,76 metreküp atık depolama alanı kazanımı.

GRI nedir?

GRI (Global Reporting Initiative) Standartları, sürdürülebilirlik raporlamasında dünya genelinde en yaygın ve kabul gören standartlardır ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını raporlamalarına imkan tanır.

