Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Resmi Olarak Kabul Edildi

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması ve öğretmenlik mesleğine ilişkin düzenlemeleri içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni kanun, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını net bir şekilde belirliyor.

Öğretmenlerin Görev Tanımları

Yeni düzenlemeye göre, öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve laik değerlerine bağlı olarak öğrencilerini yetiştirme sorumluluğuna sahip olacak. Ayrıca, eğitim ortamında olumsuz davranışları önlemek için çeşitli önlemler alacaklar.

Öğretmen Nitelikleri ve Seçim Süreci

Kanunda, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve alana özgü eğitim gerektiren bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Öğretmen adaylarının en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yeterlilikleri taşımaları gerekecek.

Hazırlık Eğitimi Süreci

Öğretmen adayları, hazırlık eğitimi süresince teorik ve uygulamalı derslerden geçmek zorunda. Bu eğitim, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenerek öğretmenlik için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Disiplin Kuralları ve Cezai İşlemler

Öğretmen adayları için disiplin kuralları da belirleniyor. Disiplin Kurulu, Öğretmen adaylarının fiil ve davranışlarına göre kınama, uyarı veya çıkarma cezaları verebilecek.

Finansal ve Sosyal Düzenlemeler

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi süresince düzenli bir ödeme yapılması da öngörülüyor. Askerlik yükümlülüğü olan öğretmen adayları ise eğitim süreleri boyunca askerliklerine ara verecekler.

Kadrolu Öğretmenliğe Geçiş

Üç yıl sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler, talep etmeleri halinde kadrolu öğretmenliğe geçiş yapabilecekler. Kadro atamaları sonrasında, öğretmenler bir yıl süresince yer değişikliği yapamayacaklar.

Bu yeni düzenlemelerin, eğitim sistemi üzerinde önemli değişiklikler yaratması bekleniyor. Kanun hükümleri, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.