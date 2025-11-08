Öksüz Civciv Karikatürleri Konak’ta: Rıfat Ilgaz Atölyesi 51 Eserle Açıldı

Rıfat Ilgaz ilhamı çocukların karikatürlerinde hayat buldu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen '2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Karikatür Atölyesi Sergisi, Konak Kültürevi'nde kapılarını açtı. Sergide, çocukların Rıfat Ilgaz'ın Öksüz Civciv öyküsünden yola çıkarak ürettikleri karikatürler yer alıyor.

Atölye süreci ve eserler

Mart ayında başlayan atölyeyi Mehmet Kahraman eğitmenliğinde 48 çocuk tamamladı. Katılımcılar önce yazarın Öksüz Civciv adlı kitabını okudu, ardından kendi hayal dünyalarını karikatüre dönüştürdü. Atölye sonunda ortaya çıkan 51 karikatür sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Açılış, teşekkür ve ziyaret bilgileri

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı. Şahin konuşmasında Nilüfer'i kültürün, sanatın ve sporun başkenti olarak tanımlayarak gençler, çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı grupların öncelikleri olduğunu vurguladı ve atölyeye katılan çocuklara, eğitmene ve ailelere teşekkür etti.

Eğitmen Mehmet Kahraman, Yılın Yazarı Karikatür Atölyesi Sergisi'nin geleneksel hale geldiğini belirterek her yıl çocuklarla birlikte yazarla ilgili karikatürler ürettiklerini söyledi. Açılışta ayrıca Okan Şahin, Kahraman'a katkıları için hediye verdi ve çocuklara sertifikaları takdim edildi.

2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz: Karikatür Atölyesi Sergisi, 12 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

