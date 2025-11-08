Öksüz Civciv Karikatürleri Konak’ta: Rıfat Ilgaz Atölyesi 51 Eserle Açıldı

Nilüfer'de Rıfat Ilgaz Karikatür Atölyesi sergisi, çocukların çizdiği 51 Öksüz Civciv karikatürünü 12 Kasım'a kadar Konak Kültürevi'nde ücretsiz sergiliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:26
Öksüz Civciv Karikatürleri Konak’ta: Rıfat Ilgaz Atölyesi 51 Eserle Açıldı

Rıfat Ilgaz ilhamı çocukların karikatürlerinde hayat buldu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen '2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Karikatür Atölyesi Sergisi, Konak Kültürevi'nde kapılarını açtı. Sergide, çocukların Rıfat Ilgaz'ın Öksüz Civciv öyküsünden yola çıkarak ürettikleri karikatürler yer alıyor.

Atölye süreci ve eserler

Mart ayında başlayan atölyeyi Mehmet Kahraman eğitmenliğinde 48 çocuk tamamladı. Katılımcılar önce yazarın Öksüz Civciv adlı kitabını okudu, ardından kendi hayal dünyalarını karikatüre dönüştürdü. Atölye sonunda ortaya çıkan 51 karikatür sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Açılış, teşekkür ve ziyaret bilgileri

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı. Şahin konuşmasında Nilüfer'i kültürün, sanatın ve sporun başkenti olarak tanımlayarak gençler, çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı grupların öncelikleri olduğunu vurguladı ve atölyeye katılan çocuklara, eğitmene ve ailelere teşekkür etti.

Eğitmen Mehmet Kahraman, Yılın Yazarı Karikatür Atölyesi Sergisi'nin geleneksel hale geldiğini belirterek her yıl çocuklarla birlikte yazarla ilgili karikatürler ürettiklerini söyledi. Açılışta ayrıca Okan Şahin, Kahraman'a katkıları için hediye verdi ve çocuklara sertifikaları takdim edildi.

2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz: Karikatür Atölyesi Sergisi, 12 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

'YILIN YAZARI RIFAT ILGAZ' ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN KARİKATÜR ATÖLYESİ SERGİSİ AÇILDI....

'YILIN YAZARI RIFAT ILGAZ' ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN KARİKATÜR ATÖLYESİ SERGİSİ AÇILDI. KONAK KÜLTÜREVİ'NDE AÇILAN SERGİDE, ÇOCUKLARIN ÖKSÜZ CİVCİV ÖYKÜSÜNDEN ESİNLENEREK ÇİZDİKLERİ 51 KARİKATÜR ESER 12 KASIM’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.

'YILIN YAZARI RIFAT ILGAZ' ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN KARİKATÜR ATÖLYESİ SERGİSİ AÇILDI....

İLGİLİ HABERLER

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00