OKT Trailer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın, 'Şiddete Sıfır Tolerans' İçin Voleybolda Buluştu

Etkinlik Özeti

Treyler sektörünün öncü markası OKT Trailer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü ile iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl ikincisiyle şiddete karşı net bir duruş sergiledi.

Maç ve Mesaj

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve olumlu yankı bulan farkındalık maçı, bu yıl da gelenekselleşme yolunda ikinci kez sahne aldı. Dün akşam oynanan voleybol müsabakasında OKT Trailer ve İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan takımlar dostluk için ter döktü. Maç öncesinde ve müsabaka sırasında vurgulanan "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" mesajı, sporun birleştirici gücüyle geniş kitlelere aktarıldı.

Dayanışma ve Gelecek

Rekabetten çok dayanışmanın öne çıktığı karşılaşma, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Organizasyon, oyuncuların birbirlerini tebrik etmesi ve şiddete karşı birlik mesajı veren toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bu tür organizasyonların firmanın kurumsal kültürünün önemli bir parçası olduğunu ve etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesinin hedeflendiğini belirtti.

