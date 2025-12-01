Oktay Yılmaz ve Ercan Özel At Gezisiyle Stres Attı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Dereköy sırtlarında yağmur eşliğinde at gezintisi yaparak stres attı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:19
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ilçede ziyaret etti. Yoğun çalışma temposundan kısa bir mola veren iki başkan, beraberlerindeki heyetle doğayla iç içe bir ortamda ata binerek stres attı.

Etkinlik Detayı

Etkinlik, Yenişehir Dereköy sırtları'nda ve yağmur eşliğinde gerçekleşti. Başkanlar, at gezintisi sırasında hem doğanın içinde vakit geçirip hem de yoğun tempodan uzaklaşma fırsatı buldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, gezinti sonrası yaptığı açıklamada: "Bugün akşam saatlerinde Yenişehir Dereköy sırtlarında, ilçemizin güzel doğasında yağmur eşliğinde Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte at gezintisi yaptık. Çınarönü Muhtarımız Yusuf Ün’ün ev sahipliğinde güzel bir akşam geçirdik" dedi.

Sonuç

Her iki başkan da etkinliğin hem moral hem de motivasyon açısından keyifli geçtiğini belirtti.

