Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Eğitim Müfredatı Düzenlemeleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim araçlarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, artık ders kitaplarının yanı sıra yardımcı eğitim materyalleri de incelenecek.

Ders Kitapları ve Eğitim Araçlarının Değișiklikleri

Yeni mevzuat, dijital ve basılı materyallerin inceleme süreçlerini yeniden şekillendiriyor. İlk defa, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancı kökenli okulların eğitim materyallerine yönelik kriterler belirlendi. Müfredatın Amaçları

Ders kitaplarının hazırlanma süreçlerinde, eğitimin bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlarını ele alan bir yaklaşım benimsenecek. Amaç, 'yetkin ve erdemli insan' yetiştirmek olarak belirlendi.

Yeni İnceleme Kriterleri

Müfredat değişikliği ile inceleme aşamasında dikkate alınacak kriterler için sayılar artırıldı. Böylece mevcut 5 kriter, 8'e çıkarıldı ve öğretim programının amaçları, konulara entegrasyonu yanı sıra ölçme ve değerlendirme süreçleri de göz önünde bulundurulacak.

Elektronik İçerikler ve Yeni Görev Tanımları

Dijital içeriklerin ders kitaplarına entegrasyonu önem kazanacak. Yeni düzenlemelerle 'çoklu ortam tasarımcısı' ve 'çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı' unvanları için kriterler belirlendi.

Yardımcı Kitapların İncelenmesi

Bakanlık tarafından desteklenmek üzere hazırlanan yardımcı kitapların inceleme süreçleri de düzenlenmiştir. Bu kitaplar, resmi kurumlar aracılığıyla desteklenecek.

Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Yenilikler

Özel okullar ve milletlerarası eğitim kurumlarına yönelik yeni düzenlemelere göre, incelenmeyen ders kitapları okutulamayacak. Ayrıca, özel sektör tarafından hazırlanan taslak kitapların da onay süreçleri ücretli olarak gerçekleştirilecek.