Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Ataşehir Belediyesi'nden kapsamlı eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin yükünü hafifletmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kapsamlı destek programlarını sürdüreceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl binlerce öğrencinin hayatına dokunan yardımlar bu yıl da artarak devam edecek.

Beslenme ve Kırtasiye Yardımları

Ailelerin en büyük endişelerinden biri olan okul masraflarını azaltmak amacıyla belediye, özellikle ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme destek programını yeniden hayata geçiriyor. Programla öğrencilerin derslerine daha iyi odaklanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 263 bin beslenme paketi dağıtan belediye, bu yıl da yaklaşık 1.500 çocuğa haftanın beş günü düzenli olarak destek sunacak. Paketlerde sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi besleyici gıdalar yer alacak ve okullarda dağıtılacak.

Ayrıca maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri de öğrencilere ulaştırılacak. Defterden kaleme, boya setlerinden diğer temel eğitim materyallerine kadar yıl boyunca ihtiyaç duyulan malzemeler aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Sınavlara Ücretsiz Hazırlık ve Kariyer Desteği

Ataşehir Belediyesi, sadece temel eğitim düzeyindeki öğrencileri değil, geleceklerini şekillendirecek sınavlara hazırlanan gençleri de unutmayacak. Ata Akademi çatısı altında sunulan ücretsiz hazırlık kursları, LGS ve YKS gibi kritik sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat olacak.

Belediye yetkilileri, bu adımlarla sadece akademik başarıyı hedeflemediklerini; aynı zamanda öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.