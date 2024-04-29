Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında sona gelindi

30 Aralık 2022 yılında, Ankara’da bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soruşturma, olaydan 1 yıl 4 ay sonra bugün (29 Nisan) tamamlandı. Başsavcılık, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 22 kişi hakkında hazırlamış olduğu iddianameyi Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Soruşturma kapsamında eylemi organize eden Doğukan Cep, tetikçi Eray Özyağcı gibi isimlerle birlikte avukat Serdar Öktem ve 3 polisinde aralarında yer aldığı 22 kişi, daha önce tutuklanmıştı.