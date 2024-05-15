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Sıfır faizli araç kredisi veriliyor! Araba sahibi olmak isteyenler 1 dakika bile beklemesin

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:31
Sıfır faizli araç kredisi veriliyor! Araba sahibi olmak isteyenler 1 dakika bile beklemesin

Yeni araç kredisi kampanyası başladı! Üstelik faizsiz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere Peugeot güzel haberi verdi. Markanın SUV kategorisindeki 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, 508, hafif ticari araçlarda kampanya geçerli olacak. 2008 model için 120 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. E-2008 model için de 180 bin TL 12 ay vadeli faizsiz ödeme yapılıyor. 408 model için Allure donanıma 180 bin TL 12 ay vadeli faizsiz; yalnızca tüzel müşteriler için GT donanım paketinde 190 bin TL 12 ay vadeli faizsiz ödeme yapılıyor. 308 model için 120 bin TL 12 ay vadeli faizsiz ödeme ve yüzde 100 elektrikli E-308 model için 180 bin TL 12 ay vadeli faizsiz ödeme yapılıyor. 

yeni araç kredisi kampanyaları

3008 model için bireysel müşterilere Active Prime ve Allure donanım paketleri için 180 bin TL 12 ay vadeli faizsiz ödeme, tüzel müşteriler için GT donanım paketinde 190 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. 5008 model için tüzel müşterilere 190 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Yenilenen tasarımıyla 208 model ve yüzde 100 elektrikli modeli için 90 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Yenilenen 508 model için tüzel müşterilere 130 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılacak. BlueHDİ dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip Rifter model için 110 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapılacak. Aynı zamanda Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van gibi ticari modeller için 190 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli kredi seçenekleri yüzde 2.99 faiz oranlarıyla müşterilere sunulacak. 

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