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Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özel ile görüştü: “İfadem iddianamede yok”

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ayşe Ateş, “ifademi iddianameye bile koymamışlar” dedi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:35
Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özel ile görüştü: “İfadem iddianamede yok”

CHP lider Özgür Özel ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Ateş ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Ayşe Ateş, iddianame ile ilgili konuştu.

Kendi ifadesinin iddianamede yer almadığını belirten Ayşe Ateş, “Benim ifademde siyasi isimler yer alıyordu ama ifadem iddianamede yok. Başka arkadaşlarınki de eklenmemiş. Sanki basit bir cinayet meselesi gibi bir iddianame hazırlanmış. Buna iddianame bile demek zor. Bu iddianamenin geri çevrilmesi ya da yeniden yazılması için uğraşacağız” şeklinde konuştu.

"Gizlilik kalkınca isimleri paylaşacağım"

Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özel ile görüştü

Ayşe Ateş, ifadesinde yer alan isimlerle ilgili olarak “İfademde o siyasi isimler vardı ama ifadem iddianamede yer almıyor. Ben mücadele vermeye devam edeceğim, kimsenin yanına kalmayacak. Gizlilik kararı kalktığında ifademi paylaşacağım, sizler de orada göreceksiniz” dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise Ayşe Ateş ile yaptıkları görüşme sonrasında, “davanın takipçisi olacağız” dedi.

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