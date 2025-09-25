Olga, Maşa, İrina Yine 'Üç Kız Kardeş' 3 Ekim'de Prömiyer Yapıyor

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio (YUSTUDIO) çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden sahneleniyor.

Uyarlama, Yazan ve Yönetmen

YUSTUDIO'dan yapılan açıklamaya göre oyunun yeni versiyonu "Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" adıyla Oya Denizyaran tarafından kaleme alındı. Oyunun yönetmenliğini ise Yarkın Ünsal üstleniyor.

Prömiyer ve Oynanacak Mekan

Oyun, 3 Ekim tarihinde Kağıthane'deki Claphall Sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Oyuncu Kadrosu ve Konu

Temsilde Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe sahnede yer alacak. Oyun, 25 yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının benlikleri ile hayat ve otoriteyle verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş, Çehov'un zamansız temasını güncel bir dille yeniden yorumlayarak sahneye taşıyor.