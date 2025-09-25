Olga, Maşa, İrina Yine 'Üç Kız Kardeş' — 3 Ekim'de Prömiyer

YUSTUDIO'nun çağdaş uyarlaması 'Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş', Oya Denizyaran'ın metniyle 3 Ekim'de Claphall Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:07
Olga, Maşa, İrina Yine 'Üç Kız Kardeş' — 3 Ekim'de Prömiyer

Olga, Maşa, İrina Yine 'Üç Kız Kardeş' 3 Ekim'de Prömiyer Yapıyor

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio (YUSTUDIO) çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden sahneleniyor.

Uyarlama, Yazan ve Yönetmen

YUSTUDIO'dan yapılan açıklamaya göre oyunun yeni versiyonu "Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" adıyla Oya Denizyaran tarafından kaleme alındı. Oyunun yönetmenliğini ise Yarkın Ünsal üstleniyor.

Prömiyer ve Oynanacak Mekan

Oyun, 3 Ekim tarihinde Kağıthane'deki Claphall Sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Oyuncu Kadrosu ve Konu

Temsilde Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe sahnede yer alacak. Oyun, 25 yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının benlikleri ile hayat ve otoriteyle verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş, Çehov'un zamansız temasını güncel bir dille yeniden yorumlayarak sahneye taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim