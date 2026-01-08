Oltu’da Öğrencilere Verem Bilgilendirmesi

Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Erzurum'un Oltu ilçesinde toplum sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Eğitim programı ve katılımcılar

Bu kapsamda Oltu Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen eğitim programında, Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Buğrahan Biçkici ve hemşire Nuran Özden tarafından 3. ve 4. sınıf öğrencilerine verem (tüberküloz) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, veremin erken tanı ve düzenli tedavi ile tamamen iyileşebilen bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulandı. Doktor Buğrahan Biçkici, veremin belirtileri, bulaşma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgi verirken öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Hemşire Nuran Özden ise veremle ilgili bilgilendirici broşürleri öğrencilere dağıtarak farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Programa katılan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitim programının, erken yaşta sağlık bilinci kazandırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.