Oltu’da Öğrencilere Verem Bilgilendirmesi

Oltu Karabekir İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verem hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:19
Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Erzurum'un Oltu ilçesinde toplum sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Eğitim programı ve katılımcılar

Bu kapsamda Oltu Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen eğitim programında, Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Buğrahan Biçkici ve hemşire Nuran Özden tarafından 3. ve 4. sınıf öğrencilerine verem (tüberküloz) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, veremin erken tanı ve düzenli tedavi ile tamamen iyileşebilen bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulandı. Doktor Buğrahan Biçkici, veremin belirtileri, bulaşma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgi verirken öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Hemşire Nuran Özden ise veremle ilgili bilgilendirici broşürleri öğrencilere dağıtarak farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Programa katılan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitim programının, erken yaşta sağlık bilinci kazandırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

