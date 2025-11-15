Oltu'nun Gökkuşağı Tepeleri: 45 Milyon Yılda Oluştu

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının keşif rotalarına girdi. Adını, bir araya gelen farklı renklerin sunduğu görsel şöleninden alan bu oluşum, bölgenin en dikkat çeken doğal miraslarından biri olarak öne çıkıyor.

Jeolojik oluşum

Uzmanlar, tepelerin bugünkü renkli görünümünün 45 milyon yılda oluştuğunu belirtiyor. Farklı mineral ve kayaç tabakalarının zaman içinde üst üste birikmesi sonucu meydana gelen bu yapı, demir oksit, kil ve çeşitli minerallerin katkısıyla katmanlarda kırmızıdan sarıya, kahverengiden pembeye uzanan bir renk cümbüşü sunuyor. Yağmur sonrası ışığın yansıması ile renkler daha da canlı hale geliyor.

Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Bölgenin görsel zenginliği, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla geniş kitlelere ulaştı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ışığın oyunları, tepelerin doğal renk paletini daha da büyüleyici kılıyor; bu nedenle doğa fotoğrafçıları ve gezi severler için Gökkuşağı Tepeleri, Oltu'nun yeni gözde noktalarından biri haline geldi.

Turizm potansiyeli ve eksiklikler

Yerel yönetimler bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerken, ziyaretçilerin daha rahat ulaşımı ve doğal yapının korunması için altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapıyor. Yönlendirme tabelaları, yürüyüş patikaları ve bilgilendirme panoları gibi eksiklikler öne çıkıyor. Uzmanlar, buradaki doğal güzelliğin korunarak sürdürülebilir turizme kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

Doğal mirasın geleceği

Gökkuşağı Tepeleri, hem bilim insanları hem de doğa severler için eşsiz bir alan sunuyor. Ancak kırılgan yapısı nedeniyle dikkatli bir korunma planı gerekiyor. Bölge halkı ve yetkililerin iş birliğiyle yapılacak düzenlemeler sayesinde, Oltu'nun bu benzersiz doğa mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

