Ombudsman Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Bir Araya Geldi

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Ombudsman Ahlat'ta Gençlerle Buluşuyor" programında gençlerle bir araya geldi. Akarca, terörsüz Türkiye aşamasına gelinmesinin önemine dikkat çekerek, "Allah'ın izniyle huzurun, barışın, güvenliğin, refahın ve bundan sonra kalkınmanın önünde hiçbir engel kalmayacak" Ahlat'ın Tarihi Önemi bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen Akarca, "Bir toplumun yarınlara güvenle yürümesi, gençleriyle kurduğu güçlü bağla mümkündür""Bu güzel anılar ileride hatırlanacak ve burada dostluklar kurulacak" Gençlere İnanmak Akarca, gençlerin tarihlerine ve kökenlerine hâkim olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Anadolu coğrafyasına sahip olmak kolay değil; bunun kıymetini bilmelisiniz""Vatandaşların idareyle yaşadığı sorunları çözüme kavuşturuyoruz" Adalet ve Gelecek Akarca, gençlerin araştıran, sorgulayan ve dinleyen bireyler olmalarının önemine dikkat çekti. "Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi; istikbal ve umut sizde. Yarını kuracak olan sizlersiniz" Terörsüz Türkiye Mesajı Akarca, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak, "Birbirinizin, ailenizin, devletinizin kıymetini bilin; barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamak için hepimiz birer vatandaşız" Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.