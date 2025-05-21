DOLAR
38,83 0,1%
EURO
44,06 -0,44%
ALTIN
4.137,83 -0,72%
BITCOIN
4.145.251,6 0,13%

Ombudsman Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Bir Araya Geldi

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ahlat'ta gençlerle buluşarak terörsüz Türkiye'nin önemini vurguladı ve geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:11
Ombudsman Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Bir Araya Geldi

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Ombudsman Ahlat'ta Gençlerle Buluşuyor" programında gençlerle bir araya geldi. Akarca, terörsüz Türkiye aşamasına gelinmesinin önemine dikkat çekerek, "Allah'ın izniyle huzurun, barışın, güvenliğin, refahın ve bundan sonra kalkınmanın önünde hiçbir engel kalmayacak"

Ahlat'ın Tarihi Önemi

bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen Akarca, "Bir toplumun yarınlara güvenle yürümesi, gençleriyle kurduğu güçlü bağla mümkündür""Bu güzel anılar ileride hatırlanacak ve burada dostluklar kurulacak"

Gençlere İnanmak

Akarca, gençlerin tarihlerine ve kökenlerine hâkim olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Anadolu coğrafyasına sahip olmak kolay değil; bunun kıymetini bilmelisiniz""Vatandaşların idareyle yaşadığı sorunları çözüme kavuşturuyoruz"

Adalet ve Gelecek

Akarca, gençlerin araştıran, sorgulayan ve dinleyen bireyler olmalarının önemine dikkat çekti. "Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi; istikbal ve umut sizde. Yarını kuracak olan sizlersiniz"

Terörsüz Türkiye Mesajı

Akarca, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak, "Birbirinizin, ailenizin, devletinizin kıymetini bilin; barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamak için hepimiz birer vatandaşız"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda...

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda...

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'teki Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 25 Mayıs'a Kadar Ziyarete Açık
2
TİKA, Sudan'da Arıcılara Ekipman Desteği Sağladı
3
TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi
4
İstanbul Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Şampiyonu Marmara 2 No'lu Kurum
5
Bursa'da Atık Su Arıtma Tesisleri Denetlendi: Müsilajla Mücadele Devam Ediyor
6
Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı
7
Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek