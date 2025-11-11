Ömer Çelik: Siyasi Partiler Cemaat ve Siyasi Şirkete Dönüşüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı partilerin ideoloji odaklı cemaatlere, bazılarının ise siyasi şirketlere dönüştüğünü söyleyerek kültür, bilgi ve siyaset ilişkisini Kütüphane Sohbetleri'nde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:08
Ömer Çelik: Siyasi Partiler Cemaat ve Siyasi Şirkete Dönüşüyor

Ömer Çelik: Siyasi Partiler Cemaat ve Siyasi Şirkete Dönüşüyor

Kütüphane Sohbetleri'nde kültür, bilgi ve siyaset tartışıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. Çelik, gençlerle buluşmasında kültür, bilgiye erişim ve AK Parti'nin siyasi fikir temelli duruşuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Kültür kavramını bir milletin sorun çözme kapasitesinin toplamı olarak tanımlayan Çelik, bu alanın otoriter dönemlerde nasıl hedef alındığını vurguladı: "Bir millet kendi sorunlarını nasıl çözüyor, gündelik hayatını nasıl yaşıyor, hayatın önüne getirdiği krizler karşısında nasıl bir tutum sergiliyor, işte biz buna kültür diyoruz. Bu mesele o kadar çok önemlidir ki bu otoriter dönemlerde doğrudan otoriter rejim savunucuları tarafından Türkiye’nin karşılaştığı darbe dönemlerinde doğrudan müdahale edilen, doğrudan yönlendirilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Örneğin o zamanki darbe dönemlerinde kurulan Milli Güvenlik Kurulu bünyesindeki bazı mekanizmalarla kitaplara müdahale edilmesi ya da film senaryolarına müdahale edilmesi gibi hususlar söz konusu olabilmiştir. Hatta bir gün rahmetli Sırrı Süreyya Önder anlatmıştı, bir filmin senaryosunu yazıyorlar, yazdıktan sonra sansür kurulundan geçince kendisi tanıyamıyor, 'Bu bizim film ne olmuş' diyor, sansür kurulundan sonra kaybolmuş diyor."

AK Parti'nin siyasi fikir temeli üzerine konuşan Çelik, Türk siyasetindeki dönüşümü şu sözlerle özetledi: "Ben yıllar evvel bir makale yazmıştım. Türk siyasi hayatında siyasi partiler yok oluyor. Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor. Dolayısıyla siyasi şirketlerle siyasi cemaatler arasında kalmış bir siyasi yapının toplumsal bir şekilde meseleleri ele alması ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gibi bir kapasitenin o toplumda herhangi bir şekilde var olamayacağını iddia ediyordum."

Bilgiye erişimdeki değişime de değinen Çelik, eskiden bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğunu ve o bilginin hayata bakış açısını belirlediğini hatırlattı. "Şimdi o kadar büyük bir bilgi bombardımanının altındasınız ki, doğrunun ne olduğunu bilmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz," dedi. Bu nedenle Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Bey tarafından başlatılan bu tür programların önemine dikkat çekti.

Çelik konuşmasını, "Belli bir topluluk içerisinde karşılıklı olarak bu meseleleri konuşmamız ve önümüzdeki dönemde bilgiyle, siyasetle, toplumla, sanatla, hayatla nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kafamızı netleştirmemiz son derece önemlidir," sözleriyle tamamladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "KÜTÜPHANE SOHBETLERİ" PROGRAMINA KATILDI. ÇELİK, "SİYASİ PARTİLERİN BİR KISMI SADECE İDEOLOJİ ODAKLI SİYASİ CEMAATLERE DÖNÜŞÜYOR. BİR KISMI DA SİYASİ FİKİRDEN BOŞALAN BİR TAKIM SİYASİ ŞİRKETLERE DÖNÜŞÜYOR" DEDİ.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
2
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
4
Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
5
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
6
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
7
Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıçam Fidanları Toprakla Buluştu

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler