Ömer Çelik: Siyasi Partiler Cemaat ve Siyasi Şirkete Dönüşüyor

Kütüphane Sohbetleri'nde kültür, bilgi ve siyaset tartışıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. Çelik, gençlerle buluşmasında kültür, bilgiye erişim ve AK Parti'nin siyasi fikir temelli duruşuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Kültür kavramını bir milletin sorun çözme kapasitesinin toplamı olarak tanımlayan Çelik, bu alanın otoriter dönemlerde nasıl hedef alındığını vurguladı: "Bir millet kendi sorunlarını nasıl çözüyor, gündelik hayatını nasıl yaşıyor, hayatın önüne getirdiği krizler karşısında nasıl bir tutum sergiliyor, işte biz buna kültür diyoruz. Bu mesele o kadar çok önemlidir ki bu otoriter dönemlerde doğrudan otoriter rejim savunucuları tarafından Türkiye’nin karşılaştığı darbe dönemlerinde doğrudan müdahale edilen, doğrudan yönlendirilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Örneğin o zamanki darbe dönemlerinde kurulan Milli Güvenlik Kurulu bünyesindeki bazı mekanizmalarla kitaplara müdahale edilmesi ya da film senaryolarına müdahale edilmesi gibi hususlar söz konusu olabilmiştir. Hatta bir gün rahmetli Sırrı Süreyya Önder anlatmıştı, bir filmin senaryosunu yazıyorlar, yazdıktan sonra sansür kurulundan geçince kendisi tanıyamıyor, 'Bu bizim film ne olmuş' diyor, sansür kurulundan sonra kaybolmuş diyor."

AK Parti'nin siyasi fikir temeli üzerine konuşan Çelik, Türk siyasetindeki dönüşümü şu sözlerle özetledi: "Ben yıllar evvel bir makale yazmıştım. Türk siyasi hayatında siyasi partiler yok oluyor. Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor. Dolayısıyla siyasi şirketlerle siyasi cemaatler arasında kalmış bir siyasi yapının toplumsal bir şekilde meseleleri ele alması ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gibi bir kapasitenin o toplumda herhangi bir şekilde var olamayacağını iddia ediyordum."

Bilgiye erişimdeki değişime de değinen Çelik, eskiden bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğunu ve o bilginin hayata bakış açısını belirlediğini hatırlattı. "Şimdi o kadar büyük bir bilgi bombardımanının altındasınız ki, doğrunun ne olduğunu bilmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz," dedi. Bu nedenle Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Bey tarafından başlatılan bu tür programların önemine dikkat çekti.

Çelik konuşmasını, "Belli bir topluluk içerisinde karşılıklı olarak bu meseleleri konuşmamız ve önümüzdeki dönemde bilgiyle, siyasetle, toplumla, sanatla, hayatla nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kafamızı netleştirmemiz son derece önemlidir," sözleriyle tamamladı.

