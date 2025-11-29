OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı

OMÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 'Endometrium Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım' programında tanı, görüntüleme, cerrahi ve moleküler tedavi yaklaşımları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:04
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen "Endometrium Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım: Rutin Pratikte Güncel Tanı ve Tedavi Uygulamaları" başlıklı bilimsel program, alanında uzman hekimlerin katılımıyla bilgi paylaşımına sahne oldu.

Program Detayları

Etkinlik, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Mavi Salonda yapıldı. Açılışı Dr. Mehmet Kefeli tarafından yapılan program, 15.00–18.15 saatleri arasında iki ayrı oturum halinde düzenlendi.

1. Oturum

Oturumun moderatörlüğünü Dr. Bahaddin Yılmaz ve Dr. Nilgün Özbek Okumuş üstlendi. Oturumda; Dr. Mesut Ünal "endometrial hiperplazide yönetim ve kanser riskinin öngörülmesi" konusunu, Dr. Murat Danacı endometrium kitlelerinin görüntüleme bulguları ile tanısal yaklaşımlarını aktardı. Dr. Mehmet Kefeli ise endometrium tümörlerinde güncel tanısal yaklaşımlar ve prognostik biyobelirteçler üzerine sunum yaptı. Oturum, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

2. Oturum

Programın ikinci oturumunun moderatörleri Dr. Feyyaz Özdemir ve Dr. Yasin Durmuş idi. Bu bölümde Dr. Fatma Özmen endometrium kanserinde cerrahi yöntemleri ve hasta seçimini, Dr. Alparslan Serarslan yönetimdeki güncel yaklaşımları sundu. Dr. Cemil Gündüz ise moleküler sınıflandırma temelli tedavi seçeneklerini paylaştı. Oturum, soru-cevapla sürdü.

Etkinlik, kapanış bölümünün ardından sona erdi. OMÜ’de düzenlenen bilimsel toplantının, kadın genital kanserlerinin tanı ve tedavisinde güncel uygulamaların katılımcılara aktarılması açısından önemli bir katkı sunduğu ifade edildi.

