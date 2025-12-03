OMÜ'de Golbol Etkinliğiyle Engellilik Farkındalığı Artırıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen golbol maçı geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, engellilik farkındalığını artırmayı ve öğrenciler arasında empati oluşturmayı hedefledi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Program, OMÜ Engelli Öğrenci Birimi koordinasyonunda; Özel Eğitim Topluluğu ile İşitme ve Denge Topluluğu iş birliğiyle yürütüldü. Etkinlikte, Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Meryem Vural Batık ve çok sayıda öğrenci yer aldı. Kampüste düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Golbol Maçı: Empati ve Deneyim Odaklı

Golbol müsabakası, öğrencilerin aktif katılımıyla hem renkli hem de eğitici anlara sahne oldu. Katılımcılar, görme engelli sporcuların deneyimini daha iyi anlamak için kapalı gözlüklerle golbol oynadı ve böylece farkındalık kazanma fırsatı buldu.

Tokyo Başarısı İçin Kısa Tören

Etkinlik kapsamında, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinden Sinem Özkan için kısa bir seremoni düzenlendi. Tokyo Deaflympics’te karatede elde ettiği iki bronz madalya ile dünya üçüncüsü olan Özkan, başarılarından dolayı tebrik edildi ve teşekkürlerle onurlandırıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu ve katılımcılarda engellilik farkındalığına dair güçlü izlenimler bıraktı.

