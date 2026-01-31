Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan: Serviks Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Bozüyük Devlet Hastanesi'nden uyarı

Bozüyük Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan, Serviks (Rahim Ağzı) kanseriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Serviks kanseri, rahmin vajinaya açılan alt kısmı olan rahim ağzı dokusundan gelişen bir kanser türüdür. Genellikle uzun bir kanser öncesi dönemden sonra ortaya çıkar ve bu dönemde çoğu zaman herhangi bir belirti görülmez. Tarama testleri sayesinde erken tanı konulabilir. Erken evrede tanı alan kadınlarda 5 yıllık sağkalım oranı yaklaşık yüzde 92’dir. HPV çok yaygın bir virüstür ve çoğu kişide herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak yüksek riskli HPV tipleriyle gelişen kalıcı enfeksiyonlar serviks kanserinin en önemli nedenidir. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 70’i HPV tip 16 ve 18 ile ilişkilidir."

Özcan, Türkiye’de Ulusal Serviks Kanseri Tarama Programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir ücretsiz HPV-DNA testi ile tarandığını hatırlatarak, "HPV testi sırasında rahim ağzından küçük bir sürüntü örneği alınır. İşlem kısa sürer, genellikle ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Tarama hizmetleri aile sağlığı merkezleri, KETEM’ler, sağlıklı hayat merkezleri ve mobil tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır" dedi.

Hekim, erken dönemde belirti olmamasına rağmen ileri dönem belirtilerini şu şekilde sıraladı: cinsel ilişki sonrası kanama, adet dışı kanama, menopoz sonrası kanama, kötü kokulu vajinal akıntı ve pelvik ağrı. Bu şikayetleri yaşayan kadınların vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Özcan, "Serviks kanserinden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" sözleriyle çağrısını tamamladı.

