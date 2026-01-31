Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan: Serviks Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan, serviks kanserinde erken tanının önemini vurguladı; tarama, HPV testi ve aşıya dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:53
Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan: Serviks Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan: Serviks Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Bozüyük Devlet Hastanesi'nden uyarı

Bozüyük Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Melike Genç Özcan, Serviks (Rahim Ağzı) kanseriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Serviks kanseri, rahmin vajinaya açılan alt kısmı olan rahim ağzı dokusundan gelişen bir kanser türüdür. Genellikle uzun bir kanser öncesi dönemden sonra ortaya çıkar ve bu dönemde çoğu zaman herhangi bir belirti görülmez. Tarama testleri sayesinde erken tanı konulabilir. Erken evrede tanı alan kadınlarda 5 yıllık sağkalım oranı yaklaşık yüzde 92’dir. HPV çok yaygın bir virüstür ve çoğu kişide herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak yüksek riskli HPV tipleriyle gelişen kalıcı enfeksiyonlar serviks kanserinin en önemli nedenidir. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 70’i HPV tip 16 ve 18 ile ilişkilidir."

Özcan, Türkiye’de Ulusal Serviks Kanseri Tarama Programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir ücretsiz HPV-DNA testi ile tarandığını hatırlatarak, "HPV testi sırasında rahim ağzından küçük bir sürüntü örneği alınır. İşlem kısa sürer, genellikle ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Tarama hizmetleri aile sağlığı merkezleri, KETEM’ler, sağlıklı hayat merkezleri ve mobil tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır" dedi.

Hekim, erken dönemde belirti olmamasına rağmen ileri dönem belirtilerini şu şekilde sıraladı: cinsel ilişki sonrası kanama, adet dışı kanama, menopoz sonrası kanama, kötü kokulu vajinal akıntı ve pelvik ağrı. Bu şikayetleri yaşayan kadınların vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Özcan, "Serviks kanserinden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" sözleriyle çağrısını tamamladı.

OP. DR. ELİF MELİKE GENÇ ÖZCAN: "SERVİKS KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR"

OP. DR. ELİF MELİKE GENÇ ÖZCAN: "SERVİKS KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
2
Kula Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Servisi 14 Bin Seansa Ulaştı
3
Su Tüketimiyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar: Uzman Uyarısı
4
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
5
Erciyes Diş Hastanesi Ek Binasına 4 Binden Fazla Kitaplı Okuma Salonu
6
Türkiye’nin İlk İlçe Bazlı 112 Komuta Merkezi Esenyurt’ta Kuruluyor
7
Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları