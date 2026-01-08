Op. Dr. Rıfat Şener'den Serviks Kanseri Uyarısı: Tarama Hayat Kurtarıyor

Op. Dr. Rıfat Şener, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'nda serviks kanserinin önlenebilir olduğunu ve düzenli taramanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:27
Op. Dr. Rıfat Şener'den Serviks Kanseri Uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzman Hekimi Op. Dr. Rıfat Şener, ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Şener, serviks kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek düzenli taramaların önemini vurguladı.

HPV Tarama Programları ve Yönlendirme

Op. Dr. Şener, serviks kanserinin kadınlarda sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken tanı ile önlenebilir olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde HPV tarama programlarının yürütüldüğünü ifade etti. Şener, "Tarama testleri aile sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)’lerde yapılmaktadır. Gerekli görülen durumlarda ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanlarına yönlendirme sağlanmaktadır" dedi.

Erken Tanının Önemi

Yapılan taramalar sayesinde hastalığın kanser evresine ulaşmadan önce tespit edilebildiğini kaydeden Şener, erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını söyledi. Şener, "Bu taramalar sayesinde hastalık erken dönemde yakalanmakta ve daha kapsamlı tedavi ya da cerrahi müdahalelere gerek kalmadan sağlıkla sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.

Ocak ayının farkındalık ayı olmasının amacının kadınlarda bilinç oluşturmak olduğunu vurgulayan Op. Dr. Rıfat Şener, "Tüm kadınlara kanser tarama testlerini yaptırmalarını, aile sağlığı merkezleri, KETEM’ler ya da kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurmalarını önemle tavsiye ediyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları