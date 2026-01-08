Op. Dr. Rıfat Şener'den Serviks Kanseri Uyarısı: Tarama Hayat Kurtarıyor

Op. Dr. Rıfat Şener'den Serviks Kanseri Uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzman Hekimi Op. Dr. Rıfat Şener, ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Şener, serviks kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek düzenli taramaların önemini vurguladı.

HPV Tarama Programları ve Yönlendirme

Op. Dr. Şener, serviks kanserinin kadınlarda sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken tanı ile önlenebilir olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde HPV tarama programlarının yürütüldüğünü ifade etti. Şener, "Tarama testleri aile sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)’lerde yapılmaktadır. Gerekli görülen durumlarda ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanlarına yönlendirme sağlanmaktadır" dedi.

Erken Tanının Önemi

Yapılan taramalar sayesinde hastalığın kanser evresine ulaşmadan önce tespit edilebildiğini kaydeden Şener, erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını söyledi. Şener, "Bu taramalar sayesinde hastalık erken dönemde yakalanmakta ve daha kapsamlı tedavi ya da cerrahi müdahalelere gerek kalmadan sağlıkla sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.

Ocak ayının farkındalık ayı olmasının amacının kadınlarda bilinç oluşturmak olduğunu vurgulayan Op. Dr. Rıfat Şener, "Tüm kadınlara kanser tarama testlerini yaptırmalarını, aile sağlığı merkezleri, KETEM’ler ya da kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurmalarını önemle tavsiye ediyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ UZMAN HEKİMİ OP. DR. RIFAT ŞENER, SERVİKS KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNURKEN, SERVİKS KANSERİNİN ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK DÜZENLİ TARAMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.